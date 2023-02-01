إنقاذ حياة مريضة توقف قلبها بعد ولادة طبيعية في المنوفية

نجح الأطباء في مستشفى الباجور النموذجي بمحافظة المنوفية، في إنقاذ حياة ربة منزل توقف قلبها عن العمل بعد ولادة طبيعية خارج المستشفى في أحد المراكز الخاصة، بالإضافة إلى الانخفاض الشديد في نسبة الهيموجلوبين في الدم، ما جعل الأطباء يتدخلون فورا لإنقاذ الحالة من الموت المحقق.

إنقاذ حياة مريضة في مستشفى الباجور بالمنوفية

وأكد مصدر طبي مسؤول بمستشفى الباجور في المنوفية، أن الفريق الطبي بعد معاينة الحالة الصحية للسيدة، تبين أنه لا بد من استئصال الرحم نظرا لوجود قطع بعنق الرحم ممتد للجسم لإيقاف عملية النزيف، فضلا عن ضبط نسبة الدم في الجسم بإضافة مشتقات الدم اللازمة، كما تم الاطمئنان على حالة الطفل والأم من قبل الأطباء في قسم النساء والتوليد والأطفال بالمستشفى.

استقرار حالة الأم الصحية بعد إنقاذها في مستشفى الباجور

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأم حالتها الصحية مستقرة بعد إجراء العملية اللازمة ووقف النزيف، مشددا على أن الحالة توقف قلبها ونجح الأطباء في اتخاذ الإجراءات اللازم، والتأكد من سلامتها ونسبة الهيموجلوبين في الدم بعد الانخفاض الشديد الذي حدث.

ووجه المصدر، الشكر للأطقم الطبية في قسم النساء والتوليد بمستشفى الباجور النموذجي اللذين استطاعوا إنقاذ حياة الأم، وعلى رأسهم الدكتور محمود نافع أخصائي النساء والتوليد، والدكتور أحمد عبدالقادر أخصائي النساء والتوليد، والدكتور محمود قدري خصائي النساء والتوليد، والدكتور عبدالله سعيد طبيب التخدير بالمستشفي.