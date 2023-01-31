القبض على سيدة لاتهامها بانتحال صفة طبيبة لعلاج السمنة والنحافة في المنوفية

نجحت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنوفية، في ضبط سيدة تدعى «ب.ج»، لاتهامها بانتحال صفة طبيبة تغذية علاجية بإحدى العيادات بقرية شنشور، التابعة لمركز أشمون، حيث شكلت إدارة العلاج الحر لجنة بقيادة الدكتورة شيرين مسعد مدير الإدارة، وبالتنسيق مع كل من هيئة الدواء المصرية، وإدارة التموين وبصحبة قوة مرافقة من نقطة شرطة شنشور، لدخول العيادة وتم التأكد من الواقعة.

القبض سيدة انتحلت صفة طبيبة في أشمون بالمنوفية

وانتقلت اللجنة إلى محل الواقعة وتبين قيام المذكورة بانتحال صفة طبيب بشري، أخصائي تغذية علاجية وسمنة ونحافة، وإعلان ذلك علي صفحات التواصل الاجتماعي ولم يتم تقديم أي مستندات للترخيص للمنشأة، كما تم تحريز كميات من الأدوية والمستحضرات غير المسجلة بقطاع الصيدلة ومعدة للبيع للمرضي، وتم تحريز دفتر الكشوفات بمقابل مادي وكروت متابعة للوزن الخاصة بالمرضي وروشتة وصف أدوية بخط يدها .

وأعلنت مديرية الصحة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة من قبل العلاج الحر ومخالفة كل هذه الوقائع للقوانين 153 لسنة 2004 و 415 لسنة 1954 و127 لسنة 1955 و48 لسنة 1941 والقرار الوزاري 113 لسنة 1994.

القبض على سيدة انتحلت صفة طبيبة في المنوفية

وجرى القبض على السيدة وتحرير محضر يحمل رقم 4588 جنح أشمون، بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

وتهيب إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في المنوفية، بالمواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق خلف هؤلاء ممن يقوموا بانتحال الصفة الطبية لكي لا يتعرضوا لأي أذى من جراء ذلك.