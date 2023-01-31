رئيس جامعة المنوفية: انطلاقة جديدة في مشروعات تعليمية متميزة قريبا

شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماع مجلس جامعة المنوفية، برئاسة الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس الجامعة الجديد، وبحضور الدكتور أحمد ذكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء مجلس جامعة المنوفية.

اجتماع مجلس جامعة المنوفية بحضور المحافظ

واستهل رئيس جامعة المنوفية كلمته بتقديم التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة العام الميلادي الجديد وأعياد الشرطة وثورة 25 يناير، موجهًا شكره وتقديره لثقة القيادة السياسية لتكليفه، متمنياً لها المزيد من الرقى والتقدم، كما رحب بمحافظ المنوفية مشيداً بدعمه الدائم وجهوده وسعيه الدؤوب فى إنهاء إجراءات تخصيص أرض المدينة الطبية، مشيراً إلى أنه قد قامت لجنة هندسية لوضع التصورات النهائية للمدينة، لافتاً إلى أننا سنسعى جاهدين وبمعاونة المحافظ فى زيادة مساحة الأرض المخصصة للمدينة الطبية لتقديم خدمات طبية متنوعة لمواطنى المحافظة.

انطلاقة جديدة في جامعة المنوفية

كما أشار رئيس الجامعة إلى أنه وبفضل دعم محافظ المنوفية ستشهد جامعة المنوفية إنطلاقة جديدة في تنفيذ مشروعات تعليمية متميزة ومنها تخصيص 200 فدان بمدينة السادات، مثمناً جهود المحافظ فى تحقيق نسب إنجاز متميزة بكافة المشروعات الجارى تنفيذها، مؤكداً إلى أننا نتطلع لمزيد من التعاون والتنسيق بين الجامعة والمحافظة بإعتبارهم وحدة واحدة وكون الجامعة بيت الخبرة للمحافظة.

وأكد محافظ المنوفية اعتزازه وفخره بتواجده فى رحاب جامعة المنوفية للمشاركة فى مجلس الجامعة كونها صرح عريق من صروح التعليم بأرض الدلتا، مشددا على استمرار التعاون وتوحيد الجهود على كافة المستويات لتحقيق المصالح المشتركة لخدمة أبناء المحافظة في شتى المجالات.

ولفت إلى أن جامعة المنوفية تعد صرحاً تعليمياً متميزاً تفتخر به المحافظة في شتى ميادين العلم والبحث والمعرفة، وشريكاً فاعلاً فى تقديم الرؤى وتنفيذ العديد من الخطط التنموية على أرض المحافظة، انطلاقاً من دورها التعليمي ورسالتها المجتمعية بتحقيق الأهداف التنموية التي تقودها الدولة المصرية نحو بناء الإنسان المصري كونه أحد أهم المحاور والمرتكزات التى تتبناها الدولة في المرحلة الحالية.