موعد نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2023 بمحافظة قنا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، إن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 في محافظة قنا، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد والمراجعة مباشرة، وخاصة أن الكثيرين من الطلاب وأولياء أمورهم يبحثون عن موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023، على أن يكون موعد إعلان النتيجة قبل منتصف فبراير.

موعد نتيجة الترم الأول الشهادة الإعدادية 2023 بقنا

وقالت المديرية، في بيان لها، إن عمليات التصحيح بدأت بعد انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الترم الأول لمواد الشهادة الإعدادية 2023، مؤكدين أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023 في قنا سوف تظهر بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد، واعتمادها من اللواء أشرف الدوادي محافظ قنا، وإعلانها للجميع.

وقال محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن 54 ألفا و584 طالبا وطالبة خاضوا امتحانات الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية 2023، التي بدأت السبت الماضي وانتهت الأربعاء الموافق 25 يناير الماضي، مؤكدا أن أعمال التصحيح بدأت وموعد إعلان نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية بقنا بعد الانتهاء من كل الأعمال واعتمادها من المحافظة، وغالبا سوف تكون في الاسبوع الثاني من فبراير الجاري 2023.

وأكد أن أعمال التصحيح في مواد الترم الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة قنا ، السبت الماضي، في مركز التصحيح في مدينة قنا من قبل المعلمين كل حسب تخصصه.

درجات مواد الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة قنا

وبحسب الدرجات للطلاب الشهادة الإعدادية 2023 ، فإن درجات على مواد الترم الأول مادة اللغة العربية: 40درجة.

مادة العلوم: 20 درجة.

مادة اللغة الأجنبية: 30 درجة.

مادة الرياضيات : 30درجة.

الجبر 15درجة

الهندسة 15درجة

مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

المجموع 140درجة