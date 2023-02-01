«صباح الخير يا مصر» يستعرض الحالة المرورية في القاهرة والجيزة (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، الحالة المرورية، اليوم، حيث يشهد شارع الهرم الرئيسي كثافات مرورية، تباطؤ حركة السيارات، وكثافات تظهر في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية.

سيولة مرورية تامة حتى غمرة بكوبري أكتوبر المتجه للعباسية

وفي كوبري أكتوبر المتجه للعباسية، فهناك سيولة مرورية تامة حتى غمرة، ومن يتجه إلى العباسية فهناك كثافة بسيطة تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، وفي شارع صلاح سالم، هناك سيولة مرورية كبيرة، وفي الملك الصالح، فهناك كثافة مرورية نسبية في الوقت الحالي، وعند الوصول إلى كوبري الروضة، فهناك بعض الكثافات المرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين حتى نصل إلى 15 مايو بسبب زيادة السيارات.

كثافات أعلى دائري المرج للمتجه إلى نفق السلام في اتجاه الزراعي

وهناك كثافات في شارع صلاح سالم وشارع الطيران، بالتزامن مع دخول الموظفين إلى الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء، وفي الطريق الدائري، فهناك كثافات أعلى دائري المرج للمتجه إلى نفق السلام في اتجاه الزراعي ومنه للأقاليم، ولا توجد أي مشكلات مرورية في منطقة القاهرة.