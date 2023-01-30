انتظام حركة المرور في الجيزة.. ولا كثافات على محور أحمد عرابي بالمهندسين

استعرض برنامج «هذا الصباح» من تقديم الإعلامية دعاء جاد الحق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، الحالة المرورية من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة.

وقال أحمد عبدالرازق، مراسل اكسترا نيوز من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، إن حركة المرور تسير بشكل منتظم دون وجود أي كثافات في محافظة الجيزة حتى هذه الساعة، مشيرًا إلى أن الطريق من ميدان الجيزة وجامعة القاهرة في اتجاه ميدان النهضة وكوبري الجامعة يسير بشكل منتظم في كلا الاتجاهين.

انتظام حركة السير على كوبري الجامعة

وأضاف «عبدالرازق»، عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن حركة السير على كوبري الجامعة منتظمة في كلا الاتجاهين ولا توجد كثافات، موضحا أن حركة السير منتظمة للغاية في ميدان الرماية في كل الاتجاهات رغم تواجد بعض أعمال الإنشاءات، بالإضافة إلى تعديل في بعض المسارات والاتجاهات في الميدان بالقرب من المتحف المصري الكبير والشوارع المحيطة به، لكي يكون الطريق والمكان لائق وملائم لهذا الصرح العظيم.

إنشاءات وتعديلات كوبري 15 مايو

وتابع، أن حركة المرور تسير بشكل جيد في ميدان مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية في المهندسين، على الرغم من أنه شارع حيوي كونه منطقة أعمال تخدم عدد كبير من الشركات والمكاتب، مضيفًا أن كوبري 15 مايو شهد العديد من الإنشاءات والتعديلات لحيويته، إذ تم استحداث «نزلة»، خاصة بشارع أحمد عرابي الذي يربط كوبري 15 مايو بمحور أحمد عرابي إلى محطة قطارات الصعيد، بالإضافة إلى 26 يوليو، مشيرا إلى إزالة الحديقة التي كانت تتواجد في شارع أحمد عرابي من أجل زيادة عدد حارات الطريق في كلا الاتجاهين من حارتين إلى 4 حارات.