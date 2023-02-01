عاجل.. إصابة 3 أشخاص في تصادم بين سيارتين على طريق صحراوي البحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري نقل بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالكيلو 286 اتجاه الصبغة، ونقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بحادث تصادم في البحيرة

ورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري نقل بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالكيلو 286 مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وجاري عمل الفحوصات الطبية داخل مستشفى وادي النطرون العام.

أسماء مصابي حادث التصادم

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث تبين إصابة كل من " مايكل ع.ا "، 38 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، " حازم .ح.ع"، 30 سنة، مصاب بكسر في الحوض ونزيف في البطن، " بودي.ص"،20 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى.

ونقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.