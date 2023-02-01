عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا بعنوان «فنان يستخدم الذكاء الاصطناعي لإظهار الجانب المشرق من الشيخوخة»، وقال التقرير: «أهداف سامية ورسائل عدة تحملها صور مذهلة للمصور النيجيري مالك أثيكبو، خطف بها أنظار العالم، فكرة هذه الصور دفعت النيجيري لاستخدام الذكاء الاصطناعي في محاولة لإظهار الجانب المشرق من شيخوخة المسنين الأفارقة».

الفنان مالك يرى أن إلهامه جاء عن طريق والدته

وتابع التقرير: «الفنان مالك يرى أن إلهامه جاء عن طريق والدته التي طالما حاول تخيلها في مكان جميل ومبهج، بدلا من المستشفى، وهي في حالة مرض ويأس»، وقال الفنان النيجيري: «علاقتي الشخصية مع أمي، سبب الإلهام بتلك الفكرة، ومن الجميل تخيل كبار السن في مكان مختلف بعيدا عن المستشفيات، وعن الحزن والمرض».

صور النيجيري انتشرت على نطاق واسع

وأوضح التقرير: «صور النيجيري انتشرت على نطاق واسع ولاقت رواجا وإعجابا بشكل غير مسبوق من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي، ليؤكد أن الشيخوخة رمز من رموز الماضي والحاضر أيضا».