«Google» توضح طرق استخدام الذكاء الاصطناعي لجعل التطبيقات مفيدة

تعمل Google على تطوير الذكاء الاصطناعي لأكثر من عقدين، وتم بناء بعض منتجات الشركة الأكثر شعبية مثل Lens and Translate بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي فضلا عن التعرف الضوئي على الأحرف والتعلم الآلي، وهناك عدد لا يحصى من منتجات Google الأخرى التي تحتوي على ذكاء اصطناعي مدمج فيها.

وضمن اهتمامها بهذا المجال أكدت الشركة أن هناك عدد من الوسائل التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لجعل منتجاتها أكثر فائدة، وفقا لما أعلنته شركة جوجل العالمية.

بحث جوجل

يتيح الذكاء الاصطناعي في بحث Google للمستخدمين البحث بلغات جديدة باستخدام مدخلات جديدة مثل البحث باستخدام الكاميرا وحتى مدخلات متعددة في وقت واحد تتيح ميزة البحث المتعدد أيضًا للمستخدمين بينها البحث بالصور والنصوص في نفس الوقت باستخدام تطبيق Google.

خرائط جوجل

يحلل الذكاء الاصطناعي في خرائط Google البيانات لتوفير معلومات محدثة حول ظروف حركة المرور وحالات التأخير كما يقوم أيضًا بتحديث ساعات العمل وحدود السرعة تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي.

صور جوجل

قدمت Google الذكاء الاصطناعي في الصور خلال عام 2015 لمساعدة المستخدمين في البحث عن الصور حسب الموضوع واسم الأشخاص والمكان وما إلى ذلك مؤخرًا، وأضافت الشركة أيضًا ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تتيح للمستخدمين إعادة زيارة الذكريات المنسية في صور Google.

موقع يوتيوب

يستخدم يوتيوب الذكاء الاصطناعي لإنشاء تسميات توضيحية لمقاطع الفيديو تلقائيًا، ما يجعلها في متناول جمهور أوسع، بما في ذلك الصم أو ضعاف السمع.

مساعد جوجل

استخدمت جوجل الذكاء الاصطناعي لجلب معالجة اللغة الطبيعية (NLP) للسماح لمساعد Google بالفهم والاستجابة بطريقة تحاكي التواصل البشري كما يسمح لها بتحليل نص سؤالك الذي يحاول تحديد معنى سؤالك، لذا فإن الذكاء الاصطناعي هو ما يمكّن هاتفك أو منزلك أو تلفزيونك أو سيارتك من فهم ما تعنيه بعبارة "مرحبًا Google.

Gmail بريد جوجل

يعتمد Gmail على الذكاء الاصطناعي في العديد من الميزات التي يقدمها حيث يتم تشغيل ميزات الإكمال التلقائي والتدقيق الإملائي في Gmail بواسطة AI، وعامل تصفية البريد العشوائي في Gmail مدعوم أيضًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.

إعلانات جوجل

تعتمد الشركات الكبيرة والصغيرة في جميع أنحاء العالم على إعلانات جوجل للعثور على العملاء وتنمية أعمالهم، وتجعل جوجل ذلك أسهل باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتسمح ميزة Performance Max للمعلنين بإخبار جوجل ببساطة بأهداف حملتهم ومشاركة أصولهم الإبداعية، وسيقوم الذكاء الاصطناعي تلقائيًا بإنتاج وتشغيل حملة إعلانية عالية الفعالية عبر جميع مواقع Google ، لتلبية ميزانيتهم، وتستخدم جوجل أيضًا الذكاء الاصطناعي لإعادة تنسيق إعلانات الفيديو الأفقية تلقائيًا إلى إعلانات رأسية أو مربعة، بناءً على ما يشاهده شخص ما على YouTube.

جوجل كلاود

جوجل كلاود قامت Google Cloud بتضمين الذكاء الاصطناعي في حلول لا حصر لها قابلة للتخصيص بناءً على احتياجات المستخدمين.