الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة بندوة «نحن والإعلام»: تطبيق الذكاء الاصطناعي في الإعلام فكرة جيدة

قال المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة خلال مشاركته في ندوة «نحن والإعلام» ضمن فعاليات أول أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، إن قرار الاستثمار في وسائل الإعلام من أهم القرارات خلال الفترة الماضية.

تنظيم ندوة «نحن والإعلام»

وشارك في ندوة «نحن والإعلام» كل من المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة، والكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة «الوطن» ورئيس شبكة قنوات «دي إم سي» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والإعلامي خيري رمضان، وأيضا الإعلامي محمد هاني، وناقشت العديد من المحاور الرئيسية، منها كيفية تأثير السوشيال ميديا على الجمهور خلال الفترة الحالية.

تطبيق الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام

وتحدث «صالح» خلال لقائه عن أهمية تطبيق الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام، ومنها فكرة «الميتافيرس» التي تتيح إضافات كثيرة لها، مضيفا أن المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أيضا أتاحت الفرصة للكثيرين للتعبير عن رأيهم، وأصبح يطلق عليهم «صناع المحتوى».

وتحدث الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة عن الفرق بين وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية، موضحا أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أكثر تأثيرا على الجمهور.

وانطلق، اليوم، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، كما شهدت الساعات الأولى من تنظيم المعرض اليوم توافد عدد كبير من الكتاب ومحبي القراءة لحضور الفعاليات والأنشطة المختلفة التي يقدمها إلى جانب اقتناء الكتب والمؤلفات.