انطلاق فعاليات مبادرة «أنت الحياة» ضمن مبادرة حياة كريمة في الغربية

انطلقت اليوم أولى فعاليات مبادرة «أنت الحياة» داخل قرية نهطاي التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، والتي تضمنت فعاليات ثقافية وفنية وأنشطة متعددة، وعددا من ورش العمل وذلك في إطار اهتمام مؤسسة حياة كريمة، المستمر ببنية الإنسان المصري.

أنشطة عديدة تهم كل الفئات من الأطفال والمرأة الريفية

وقالت زينب سامي منسق عام حياة كريمة بالغربية لـ«الوطن»، أنه تم انطلاق فعاليات مبادرة أنت الحياة، من داخل مدرسة الشهيد طلبة السايح، بقرية نهطاي، التابعة لمركز ومدينة زفتي، حيث تشتمل على أنشطة عديدة تهم كل الفئات من الأطفال والمرأة الريفية، والشباب والخريجين، وكبار السن، بمشاركة مؤسسة حياة كريمة، وعدة جهات أخرى علي رأسها الصحة، والثقافة والمجلس القومي للمرأة، وصندوق مكافحة الإدمان والجامعة البريطانية.

المبادرة تستمر لمدة 6 أيام

وأضافت «سامي»، أن فعاليات مبادرة أنت الحياة، بدأت من اليوم الأربعاء تستمر لمدة 6 أيام، داخل قرى مركز زفتي، ويتم خلالها عمل ورش للسيدات، ومعرض للكتاب، وملتقي توظيفي، وقوفل طبية، جلسات حوار، ومحاضرات توعوية، للمجلس القومي للمرأة، وصندوق مكافحة الإدمان، ومسرح، وورش عمل حرفية، ومحو أمية، وجلسات حكي للأطفال، مأمورية تصوير للسيدات.