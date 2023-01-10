«أنت الحياة»: مسرحيات ومسابقات لتصحيح المفاهيم المغلوطة

واصلت مبادرة «حياة كريمة» مسيرتها من أجل النهوض بالمواطن على كل الأصعدة، فاستهدفت من خلال «أنت الحياة»، تنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية والفنية والندوات والأنشطة التوعوية لأهل القرى، وعقد عدد من ورش العمل لمختلف الفئات العمرية للمساهمة فى بناء الشخصية المتكاملة ثقافياً واجتماعياً.

قدمت أنشطتها للعديد من الفئات مثل الأطفال والمرأة الريفية والشباب والخريجين وذوى الهمم

واستهدفت مبادرة «أنت الحياة» العديد من الفئات مثل الأطفال والمرأة الريفية والشباب والخريجين وذوى الهمم، عقب إعلان المؤسسة انطلاق فعالياتها التى تعد الفعالية التوعوية الأولى من نوعها، كخطوة جديدة نحو حياة أفضل للأسرة، بحملات توعوية موسعة على مستوى الجمهورية، متضمنة عدداً كبيراً من الأنشطة التى تهدف إلى بناء الإنسان وتوسيع فكره ومداركه، بالتزامن مع اليوم العالمى للعمل الإنسانى.

وكانت الفيوم نقطة انطلاق «أنت الحياة»، بعدة أنشطة من بينها ورش عمل للحرف، وتنظيم الأسرة وقطار الفنون الذى يتضمن مسرحيات ومسابقات الأطفال، وقوافل طبية وأنشطة اجتماعية، وإصدار شهادات ميلاد، وبطاقات الرقم القومى للسيدات مجاناً، وعدد من الأنشطة المتعلقة بالإرشاد الأسرى وتنظيم الأسرة، وتوعية بمجابهة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى ملتقى توظيف لتوفير فرص عمل تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، مشيرة إلى أن قطار الفنون يتضمَّن مسرحيات ومسابقات للأطفال وأنشطة توعوية لتعديل سلوك الأطفال من خلال الألعاب.

وتضمنت فعاليات «أنت الحياة» النسخة الأولى من مسرح «حياة كريمة» فى إطار قطار الفنون، حيث تهدف الحملات التوعوية إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة على المستويين الدينى والاجتماعى وتعزيز الوعى المجتمعى حول قضايا المرأة، والتوعية الصحية والنفسية للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً، وأساليب الاختيار السليم لشريك الحياة وتأكيد أهميته فى البناء والتخطيط لأسرة سوية وسليمة، وصحة الأم والطفل والتغذية السليمة والرضاعة وأشكال النمو والتطور للأطفال، والتعرف على مفهوم الإعاقة والدمج، وأساليب التربية الإيجابية والتنشئة المتوازنة بين الأمومة والأبوة من المنظور الدينى والاجتماعى الصحيح، ومدى تأثير التربية السلبية أو الإيجابية فى رسم مستقبل وشكل حياة أبنائنا وصحتهم الجسدية والنفسية وأثر ذلك على المجتمع.

وانطلقت المرحلة الثانية، من قرية بحر البقر 2 بمركز الحسينية بالشرقية، فى 17 سبتمبر لتقديم عدد من الفعاليات على مدار 6 أيام متواصلة، ضمت عدداً كبيراً من التخصصات والقوافل الطبية، بالاشتراك مع وزارة الصحة، وعدد من الشركاء، وتنظم فعاليات للأطفال وورش عمل للكبار بصندوق مكافحة الإدمان، بالإضافة إلى مساهمة المجلس القومى للمرأة بورش للحرف اليدوية.

«البهنساوى»: المبادرة انطلقت فى أغسطس الماضى.. واستفاد منها 6 آلاف مواطن

وقالت غادة البهنساوى، رئيس المركز الإعلامى لمؤسسة حياة كريمة، إن مبادرة «أنت الحياة» جاءت كأول فعالية توعوية موسعة تقوم بها المؤسسة استهدفت المرأة، والشباب، والأطفال، وكبار السن، بتوعية اجتماعية وصحية ونفسية ودينية، وقد استفاد منها أكثر من 6 آلاف من كل الفئات، مشيرة إلى أن المبادرة انطلقت من الفيوم أغسطس الماضى، لتكون بداية انطلاق لمحافظات الصعيد.

وأوضحت «غادة» أن البداية جاءت من الفيوم، كون المشروعات مكتملة وأوشكت على الانتهاء والتسليم الابتدائى، إذ استخدمت مشروعات حياة كريمة فى فعاليات «أنت الحياة»، موضحة أن الرسائل التوعوية التى تحملها المبادرات تختلف باختلاف المحافظات طبقاً لدراسة سكان المحافظة واحتياجاتهم، مشيرة إلى أن الهدف منها تقديم خدمات التوعية وبناء الإنسان بكافة مستوياتها وأنواعها، مؤكدة أن المبادرات تركز على مستويات التوعية وأنواعها وتركزت بشكل أكبر على التوعية المقدمة للأطفال والمرأة.

انطلاق «أنت الحياة بالأخضر» للمشاركة فى الحد من التغيرات المناخية

ووصل قطار «أنت الحياة» إلى محطته الثالثة فى قرية المعصرة التابعة لمركز ملوى بمحافظة المنيا تحت شعار «بالأخضر»، وذلك عقب استضافة مصر لمؤتمر المناخ «COP27»، والتى تشهد فعاليات ثقافية وفنية وأنشطة متعددة وعدداً من ورش العمل، واهتمت المبادرة بتقديم أنشطة عديدة تهم جميع الفئات من الأطفال والمرأة الريفية والشباب والخريجين، وكبار السن، للمشاركة فى الحد من التغيرات المناخية، والحفاظ على البيئة، كما تضمنت مبادرة «أنت الحياة بالأخضر» فعاليات موسعة لذوى الهمم بالتزامن مع يومهم العالمى