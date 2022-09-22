إقبال كبير من أهالي «بحر البقر» على مبادرة «أنت الحياة» ضمن حياة كريمة

لليوم السادس على التوالي تتواصل فعاليات القافلة التنموية الشاملة «أنت الحياة»، في قرية «بحر البقر 2»، التابعة لمركز الحسينية بالشرقية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، والتي تتضمن عدة قوافل طبية وتوعوية وتثقيفية وفنية وتعليم أهالي القرية عدة حرف يدوية.

«أنت الحياة» تقدم أنشطة متعددة

قال مروان ناصر، منسق مبادرة حياة كريمة بالعاشر من رمضان، إن مبادرة «أنت الحياة» أجريت بالتعاون مع الجهات المعنية منها وزارة الشباب والرياضة والثقافة وصندوق مكافحة الإدمان، والمجلس القومي للمرأة، وجاري تنفيذ عدة أنشطة منها استخراج البطاقات الشخصية.

وأضاف «ناصر»، خلال لقاء بنشرة أخبار dmc، وتقدمه الإعلامية إيمان عبدالباقي، أن القافلة تقدم عدة أنشطة منها الرسم على الوجه للأطفال، بجانب الأنشطة الرياضية ومسرح الأطفال والطين والصلصال، وعدة حرف للسيدات.

أشار إلى أن المجلس القومي للمرأة ينفذ عدة أنشطة منها التوعية بالزواج والإنجاب، نظرا لمشكلات الزيادة السكانية في قرية «بحر البقر 2».

إقبال كبير للقوافل

وعن ردود فعل أهالي القرية بالقوافل الطبية وتعليم الحرف اليدوية وغيرها، قال إن مركز العاشر من رمضان يتعاون مع مركز الحسينية في قرية «بحر البقر»، وردود الفعل كبيرة إزاء هذه القوافل والإقبال عليها كبير ويتزايد يوميا، والجمهور يطلب بمد المبادرة.