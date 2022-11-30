تفاصيل مبادرة «أنت الحياة» في المنيا: قوافل وملتقى توظيف واختبارات

تطلق مؤسسة «حياة كريمة»، غدا الخميس، مبادرة «أنت الحياة»، بقرية المعصرة في مركز ملوي، بجنوب المنيا، وهي أولى المبادرات التوعوية الكبرى لمؤسسة حياة كريمة التي انطلقت أولى محطاتها بالفيوم، ثم ثاني محطاتها بالشرقية.

الحد من التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة

وقال أحمد العمدة منسق حياة كريمة بالمنيا، إن المبادرة تنطلق بالتعاون مع ديوان عام المحافظة وعدد من الجهات الشريكة، عقب استضافة مصر لمؤتمر المناخ، والمشاركة الفعالة لمؤسسة حياة كريمة فيه، لتنطلق بالأخضر، مشاركة في الحد من التغيرات المناخية، والحفاظ على البيئة، كما تتضمن فعاليات موسعة لذوي الهمم بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الهمم الثالث من ديسمبر.

وتعد مبادرة «أنت الحياة»، قافلة شاملة توعوية اجتماعية صحية ثقافية بيئية تطلقها مؤسسة حياة كريمة تباعًا مرورًا بكافة محافظات الجمهورية، تضع بناء الإنسان في أولويتها.

قوافل طبية في تخصصات متعددة

وأضاف «العمدة»، على الجانب الصحي تشمل المبادرة إطلاق قوافل طبية لجميع التخصصات غدا الخميس 1 ديسمبر، بقافلة وزارة الصحة للصحة الانجابية، وقافلة الجامعة البريطانية لتخصصات متعددة الأحد 4 ديسمبر، وقافلة إيفا فارما، الإثنين 5 ديسمبر، وقافلة جامعة المنيا لتخصصات متعددة الثلاثاء 6 ديسمبر.

ملتقى للتوظيف يوم 1 ديسمبر

وأوضح «العمدة»، أنه سيعقد ملتقى للتوظيف يوم 1 ديسمبر بحضور عدد من الشركات ضمن سعي المؤسسة لتغيير واقع الحياة لدى المواطنين، كما ستعقد محاضرات وأنشطة وورش عمل توعوية لصندوق مكافحة الإدمان من يوم 1 لـ5 ديسمبر لطلاب المراحل العمرية المختلفة.

ورش يومية للمحاضرات التوعية

كما سيتم عمل 8 ورش يومية للمحاضرات التوعية للمجلس القومي للمرأة، و17 ورشة عمل يوميا لتعليم الحرف للسيدات، و4 جلسات دوار يوميا مقدمة من المجلس القومي للمرأة، وسيتم عمل مسرح وعروض مسرحية متعددة، وورش عمل حرفية للسيدات مقدمة من وزارة الثقافة، وستقام اختبارات لمحو الأمية، وتعقد الاستكتابات أيام من يوم 1 إلى 5 ديسمبر بقاعة الوحدة المحلية لقرية معصرة ملوي.