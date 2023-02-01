«حياة كريمة» تطلق قافلة طبية على مدار يومين في المنيا.. 6 تخصصات متاحة

شهدت القرى التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» طفرة حضارية ملحوظة، إذ عملت المبادرة على إنشاء العديد من المشاريع المتنوعة في القرى والمحافظات الأكثر فقرًا والحدودية، والتي من شأنها التسهيل على الأهالي وتوفير الوقت والجهد، فضلا عن أنَّها تساعد في تحسين أوجه الحياة في تلك المحافظات والقرى والخفيف من على كاهل المواطنين.

التخصصات الطبية

واستكمالًا لهذا الدور، نظمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالتعاون مع مديرية الصحة بمحافظة المنيا، قافلة علاجية مجانية للأهالي في المحافظة، تحديدا في قرية منبال التابعة لمركز مطاي، وتستمر القافلة في تقديم خدماتها للأهالي في القرية على مدار يومين متتاليين، إذ تبدأ من اليوم الأربعاء، وحتى غدا الخميس.

وتضم القافلة عدد من التخصصات الطبية المختلفة، وتتلخص في «الأطفال، والجلدية، والباطنة، والقلب، والصدر، والأسنان».

قوافل حياة كريمة الطبية

وتقدم القوافل الطبية المنظمة من قبل المبادرة الرئاسية حياة كريمة خدمة الكشف على الأهالي بالمجان في جميع التخصصات المتوفرة بالقافلة، إضافة إلى وجود صيدلية يتوافر بها جميع أنواع العلاج التي يحتاج إليها المرضى، ويتم صرفها لهم دون مقابل مادي.

يُذكر أنَّ الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، قال في بيان سابق، إنَّه تمَّ إجراء رسم قلب لـ124 حالة، و10147 تحاليل مختلفة، وأشعة سينية لـ411 حالة، وموجات صوتية لعدد 1869 حالة، فضلًا عن الكشف المبكر للضغط والسكر لـ7998 مترددًا، وعقد ندوات تثقيف صحي لـ 7272 مترددًا، إضافة إلى تحويل للمستشفى 2386 حالة لاستكمال العلاج.