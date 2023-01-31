جناح حياة كريمة بمعرض الكتاب يوزع كتبا للتعريف بمشروعات المبادرة في القرى

استعرضت قناة الحياة، جانبا من الإقبال على جناح المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ورصدت توزيع الكتب والمنشورات للتعريف بمشروعات المبادرة في القرى المصرية.

سنوات المعرض المقبلة

وقال مسؤول الجناح، إن المشاركة هذا العام هي الأولى في معرض الكتاب ومن المقرر أن تستمر في باقى سنوات المعرض المقبلة، لافتا إلى أن الجناح يهدف إلى توعية الأهالي والزوار بمجهودات حياة كريمة في تطوير قرى الريف المصري، ولدينا مجموعة من الفعاليات بجميع أيام المعرض تتضمن فعاليات ثقافية ومسابقات للأطفال ومعرض منتجات يديوية لأسر حياة كريمة من الريف المصري.

تصميم جناح المعرض بشكل ريفي

وأوضح أن العديد من زوار المعرض يزورون الجناح لالتقاط الصور التذكارية مع الشكل الريفي المستخدم في تصميم جناح المعرض لتكون الصورة ذكرى جميلة لدى المواطن بعدما يطلع على الفيديوهات المعروضة التي توضح جهود الدولة في تطوير قرى الريف.