الأكاديمية المنظمة لـ«الأوسكار» تنهي الجدل حول إلغاء ترشيح أندريا ريسبورو لأفضل ممثلة

أكدت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المنظمة لجوائز أوسكار، أنها لن تلغي ترشيح الممثلة البريطانية أندريا ريسبورو لجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «To Leslie»، وذلك بعد حالة الجدل التي انتشرت حول حصولها على دعم كبير من عدد من أصدقائها الفنانين لترشيحها إلى الجائزة، وهو ما يعتبر غير قانوني، ودفع الأكاديمية إلى مراجعة ترشيحاتها مرة أخرى في اجتماع أعضائها الأخير أمس.

وقال الرئيس التنفيذي بيل كرامر، في بيان صحفي، «بناءً على المخاوف التي ظهرت الأسبوع الماضي حول حملة جوائز To Leslie، بدأت الأكاديمية مراجعة تكتيكات حملة الفيلم، وقررت الأكاديمية أنّ النشاط المعني لا يرتقي إلى المستوى الذي ينبغي فيه إلغاء ترشيح الفيلم، واكتشفنا وسائل الإعلام الاجتماعية وتكتيكات حملات الدعم التي أثارت القلق، ويتم التعامل مع هذه التكتيكات مع الأطراف المسؤولة بشكل مباشر»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

أكاديمية «أوسكار» تجري تغيرات جديدة على لوائح الترشيح

وأضاف، «الغرض من لوائح حملة الأكاديمية هو ضمان عملية ترشيح عادلة وأخلاقية، هذه هي القيم الأساسية للأكاديمية، بالنظر إلى هذه المراجعة من الواضح أنّه يجب توضيح اللوائح للمساعدة في إنشاء إطار أفضل لتقديم حملة شاملة وغير منحازة، سيتم إجراء هذه التغييرات بعد دورة الجوائز المقبلة، وسيتم مشاركتها مع أعضائنا، تسعى الأكاديمية جاهدة لخلق بيئة تعتمد فيها الأصوات فقط على المزايا الفنية والتقنية للأفلام والإنجازات المؤهلة».

القصة الكاملة لأزمة ترشيح أندريا ريسبورو لجائزة أوسكار 2023

ورشحت أندريا ريسبورو لجائزة أفضل ممثلة في النسخة الـ95 من جوائز أوسكار مفاجأة للكثيرين، وذلك بعد إطلاق حملة دعم لترشيحها في اللحظة الأخيرة من مشاهير بينهم، جوينيث بالترو، وكيت وينسلت، وإدوارد نورتون، خلال فترة التصويت على الترشيحات.

وبعد حالة الجدل التي أثارها الترشيح، قالت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في بيان لها، إنها ستراجع سياساتها بشأن الحملات الانتخابية، وترى ما إذا كان يلزم إجراء تحديثات في عصر وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، موضحة، «لدينا ثقة في نزاهة إجراءات الترشيح والتصويت لدينا، وندعم الحملات الشعبية الحقيقية للأداء المتميز».