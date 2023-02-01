«الصحة» تخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات في أفريقيا

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وفدًا من الاتحاد الأفريقي، لبحث تعزيز سبل التعاون في دعم القطاع الصحي، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان، حيث رحب الوزير بالوفد الأفريقي خلال زيارته مصر، لتفقد مقري الشركة القابضة للأمصال واللقاحات «فاكسيرا» بمنطقة العجوزة ومدينة السادس من أكتوبر، واستمرت الزيارة على مدار يومين للتعرف على قدرات الشركة المادية والبشرية لإنتاج اللقاحات والأمصال.

التعاون المستقبلية بين مصر والاتحاد الأفريقي

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنّ الوزير ناقش مع الوفد أوجه التعاون المستقبلية بين مصر والاتحاد الأفريقي في إنتاج مختلف أنواع اللقاحات والأمصال من خلال مصانع شركة «فاكسيرا»، بهدف تحقيق الاكتفاء المحلي داخل الدول الأفريقية.

وأوضح عبدالغفار، أنّ الوزير اطلع على خطة الاتحاد الأفريقي والجهود المبذولة لتحسين معدلات التطعيمات في القارة الأفريقية، وزيادة تصنيع اللقاحات في القارة الأفريقية لتلبية 60% من الطلب بحلول عام 2040.

جهود الاتحاد الأفريقي لتعزيز نظم الصحة العامة

وأضاف عبدالغفار، أنّ الوزير ثمّن جهود الاتحاد الأفريقي في تعزيز نظم الصحة العامة بهدف حماية الصحة والأمن الاقتصادي للقارة الأفريقية، مؤكدًا أهمية تقديم الدعم للتصنيع المحلي داخل مصر للقاحات والأمصال المضادة لمختلف أنواع الأمراض والتي يمكنها أن تصبح مركزًا رئيسيًا لتوفير احتياجات القارة الأفريقية.

حضر الاجتماع، الدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون مبادرات الصحة العامة.