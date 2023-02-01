«الصحة» تكشف الفئات المستحقة للحصول على لقاح كورونا المعدل الجديد

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن لقاح كورونا المعدل، سيكون متاحا لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والفئات الحاصلة على الجرعتين «الأولى والثانية»، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللقاح المعدل لكورونا هو لقاح مخصص من قبل شركة «فايزر» لمواجهة متحور أوميكرون، والذي يعد أكثر المتحورات انتشارا في السلالات التي ظهرت لفيروس كورونا، ولا سيما متحور كورونا الجديد.

متحور كورونا الجديد

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المتحور الجديد لفيروس كورونا من أسرع المتحورات انتشارا أيضا ولكن قدرته على الإصابة وحدتها ضعيف جدا، لافتا الى أن أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا، تشبه نزلات البرد فقط دون جديد «ارتفاع درجة الحرارة والرشح والصداع»، حيث تكون أعراضه بسيطة ولم يغير في الوضع الوبائي لمصر بشيء، لافتا الى أن الإصابات لم تتغير منذ بداية العام على مستوى المحافظات.

لقاح كورونا المعدل الجديد

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، من المقرر أن تتسلم مصر الشحنات تباعا حتى شهر مارس المقبل، لافتا الى أن القيادة السياسية حرصت منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، على تأمين حصة مصر من اللقاحات والعمل على تحقيق المناعة المجتمعية للحد من انتشار الفيروس، ونجحت مصر في الحصول على أنواع اللقاحات المختلفة للمواطنين المسافرين وغيرهم، مشيرة الى أن هناك بعض البلاد التي وضعت شروطا عن غيرها لدخولها والحصول على لقاح بعينه وتم توفير اللقاحات لهذه الفئة من المواطنين المسافرين أيضا.