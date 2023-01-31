التفاصيل الكاملة لوظائف وزارة الصحة والسكان.. المستندات المطلوبة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، حاجتها لوظائف 3 أخصائين وقاية من الإشعاعات بالمستوى الوظيفي «ج»، مشيرة إلى أن شروط التقدم لهذه الوظائف، جاءت على النحو التالي وفقا لوزارة الصحة:

شروط وظائف وزارة الصحة

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية

- أن يكون محمود السيرة

- الا يزيد السن المتقدم عن 35 عام

- ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية

- أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس علوم قسم فيزياء

- أن يجتاز الكشف الطبي وتحليل المخدرات

- أن يقدم المتقدم اقرار بقبول العمل في جمهورية مصر العربية

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة الصحة

وعن تفاصيل المستندات للتقديم بوظائف وزارة الصحة، أوضحت الوزارة أنه يتطلب التالي:

- للوظائف لابد من تقديم صورة شخصية حديثة

- بطاقة الرقم القومي، والمؤهل الدراس -المؤهل الأعل

- الموقف من الخدمة العسكرية

- وحذرت الوزارة من انه لم يلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن الاطلاع على الشروط والتقديم، وتفاصيله كاملة من خلال الموقع الإلكترونى الحكومي، اعتبارا من 15- 2- 2023 حتى 2-3- 2023.

الجدير بالذكر، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أعلن اليوم حاجة وزارة الصحة لوظائف شاغرة، وكذلك الهيئة العامة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، التي أعلنت حاجتها لتعيين 6 مهندسين، منهم 5 تخصص مدني، ومهندس لسلامة السفن تخصص ميكانيكا.