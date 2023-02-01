رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77.7%

كتب:

وائل فايز
11:47 ص | الأربعاء 01 فبراير 2023
اللواء خالد عبدالعال

اللواء خالد عبدالعال

اعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي -الشهادة الإعدادية- للعام الدراسي 2022 - 2023 بنسبة نجاح 77.7% وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190334 طالبا وطالبة حضر منهم 185207 طالبا وطالبة ونجح 143928 طالبا وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 84%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 93.2%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 60.2% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 53% .

وأكّد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أنَّه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدًا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

اقرأ المزيد:

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2023 بمحافظة قنا

برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 جميع المديريات

رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس بالمحافظات

رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس فقط

مصدر بـ«تعليم الجيزة» يوضح موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023
بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.