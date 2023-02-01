القبض على سائق دهس سيدة في التجمع الخامس

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط قائد سيارة بالقاهرة لقيامه بالإصطدام بإحدى السيدات محدثاً إصابتها ووفاتها.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بوقوع مصادمة ومتوفية بدائرة القسم .

بالإنتقال والفحص تم التقابل مع (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة) وقرر بأنه حال عبور (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام) الطريق محل البلاغ إصطدمت بها سيارة مجهولة ولاذ قائدها بالفرار بها ، مما نتج عنه إصابتها المنوه عنها والتى أودت بحياتها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المشار إليها "نصف نقل" وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم) .. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلال السيارة المُشار إليها، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه . تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالقاهرة جهودا لكشف غموض العثور علي جثة مجهولة الهوية لشاب دهسته سيارة في مدينة نصر وتمكن قائدها من الهرب ، وجري نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إنتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه ، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواعقة وملابساتها وضطب الجاني ، وطلبت النيابة العامة التحفظ علي كاميرات المراقبة في محيط منطقة العثور علي جثة المجني عليه تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد السيارة مرتكبه الواقعة وضبط قائدها ، كما طلبت النيابة العامة تحليل البصمة الوراثية للمجني عليه ، وإنتداب خبراء الأدلة الجنائية لأخذ بصمات الجثة لمطابقتها بالبصمات المحفوظة لدي مصلحة الأمن العامة لكشف هوية المجني عليه ، كما طلبت النيابة العامة تصوير الجثة وارسال ونشر الصور في أقسام الشرطة المختلفة للتعرف عليه من قبل المترددين علي تلك الأقسام من المواطنين

بداية البلاغتلقي مأمور قسم شرطة ثان مدينة نصر بلاغا بالعثور علي جثة شاب دهسته سيارة وتمكن قائدها من الهرب بدائرة قسم الشرطة ، وبالإنتقال تبين العثور علي جثة شاب مجهول الهوية وفي العقد الرابع من العمر ويرتدي كامل ملابسه ، وبالفحص تبين أنه ذو بشرة سمراء

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة