أماكن منافذ أمان وزارة الداخلية بالفيوم.. تخفيضات على اللحوم والسلع

تنتشر منافذ أمان وزارة الداخلية في مختلف أرجاء محافظة الفيوم، التي توفر مختلف السلع والمواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة لأهالي الإقليم، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بينما يزداد الإقبال على شراء اللحوم من منافذ أمان بسبب جودتها ورخص أسعارها.

وتضم مدينة الفيوم 8 منافذ أمان للمنتجات الغذائية، بينما تنتشر 10 منافذ أخرى في مختلف مراكز المحافظة.

وتستعرض «الوطن»، أماكن منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية في محافظة الفيوم، وأسعار اللحوم في منافذ أمان في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أماكن منافذ أمان في الفيوم

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الفيوم، فإنّ أماكن منافذ أمان في المدينة بلغ عددها 8 وجاءت في الأماكن التالية:

- فرع أمان بجوار قسم شرطة أول الفيوم.

- فرع أمان بنادي الشرطة.

- منفذ أمان بجوار المرور.

- منفذ أمان بجوار مجمع المصالح.

- منفذ أمان بجوار إدارة النجدة.

- منفذ أمان بجوار نقطة مبارك.

- منفذ أمان بجوار قسم شرطة ثاني الفيوم.

- منفذ أمان بقرية تلات بنطاق مركز الفيوم.

أماكن منافذ أمان في مراكز المحافظة

وفيما يخص أماكن منافذ أمان وزارة الداخلية في مختلف مراكز الفيوم فقد جاءت كالتالي:

2 منفذ في مركز سنورس: الأول في بندر سنورس، والآخر في قرية فيديمين.

2 منفذ في مركز أبشواي: أحدهما في بندر أبشواي، والآخر في سنرو القبلية.

2 منفذ في مركز إطسا: أحدهما في بندر إطسا، والآخر في قرية منية الحيط.

منفذ في مركز طامية: ببندر طامية.

3 منافذ أمان مركز يوسف الصديق: في قرى قارون، وكحك، والشواشنة.

أسعار اللحوم في منافذ أمان اليوم

وسجلت أسعار اللحوم في منافذ أمان اليوم، نحو 180 جنيهًا، فيما شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين لانخفاض سعرها مقارنةً بأسعار اللحوم لدى الجزارين التي سجلت بين 200 وحتى 220 جنيهًا.

وقالت دعاء محمد ربة منزل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّها اعتادت شراء اللحوم من منافذ أمان بصورة دائمة منذ نحو 3 أشهر بقصد التوفير، خصوصًا أنّ الفرق في سعر الكيلو الواحد يقل نحو 20 وحتى 45 جنيهًا في منافذ أمان مقارنةً بأسعار اللحوم لدى الجزارين، موضحةً أنّها حريصة على الاستيقاظ مبكرًا والذهاب للمنفذ في الصباح الباكر لتشتري اللحم حسب القطعية التي تريدها.