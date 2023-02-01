حالة الطقس غدا الخميس.. انخفاض درجات الحرارة وسحب ممطرة غربا

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ حالة الطقس غدا تشهد انخفاضا في درجات الحرارة، خلال ساعات النهار والليل المتأخرة، على أنحاء الجمهورية كافة، فضلا عن نشاط للرياح على السواحل الغربية ووسط سيناء، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها، تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس، حيث يكون بارد خلال ساعات النهار على جميع أنحاء الجمهورية، ومع بداية ساعات المساء يسود طقس شديد البرودة، نظرا لاستمرار تأثر البلاد بالكتل الهوائية القادم معظمها من جنوب أوروبا على سطح البحر المتوسط، ومواجهتها مع امتداد لمنخفض جوي آخر قادم في طبقات الجو العليا، يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة واستمرار تكاثر السحب الممطرة على السواحل الغربية للبلاد وشمال الوجه البحري، لكن بكميات أقل كثيرا من الأمطار التي تعرضت لها المحافظات الساحلية خلال اليومين الماضيين.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس على مصر، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاءت كما يلي.

- القاهرة 18 - 11

- العاصمة الإدارية 18 - 11

- أكتوبر 18 - 11

- بنها 19 - 10

- دمنهور 19 - 10

- وادي النطرون 18 - 10

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 19 - 10

- الزقازيق 19 - 12

- شبين الكوم 19 - 11

- طنطا 19 - 11

- دمياط 19 - 12

- بورسعيد 19 - 11

- الإسماعيلية 20 - 10

- السويس 20 - 10

- شلاتين 20 - 15

- العريش 18 - 10

- رفح 18 - 11

- رأس سدر 19 - 09

- نخل 19 - 02

- كاترين 14 - 01

- الطور 24 - 09

- طابا 18 - 11

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 17 - 13

- العلمين الجديدة 17 - 12

- مطروح 18 - 11

- السلوم 18 - 10

- سيوة 18 - 6

- رأس غارب 21 - 12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 21 - 13

- مرسى علم 22 - 13

- شلاتين 24 - 16

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 22 - 15

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 21 - 7

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 21 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 22 - 8

- أسوان 22 - 10

- الوادي الجديد 22 - 6