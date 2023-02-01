حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار على بعض محافظات الجمهورية اليوم

ذكرت توقعات هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار في المحافظات تشهد انخفاضا في درجات الحرارة، مع طقس غائم جزئيا مائل إلى البرودة ليلا ونهارا، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على محافظات القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، تشير توقعات باستمرار سقوط الأمطار حتى تصل إلى القاهرة.

حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار؛ إذ تشهد محافظات «البحيرة، الإسكندرية، كفرالشيخ، مطروح، وبورسعيد» أمطار غزيرة إلى رعدية، تصل إلى 60%، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وطقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا.

وتشير التوقعات إلى أن حالة الطقس اليوم في محافظات جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبري ومدن القناة، تشهد سقوط أمطار تصل إلى 40% على مدار اليوم، وسط نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة.

فرص سقوط الأمطار

وذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية، انعدام فرص سقوط الأمطار اليوم في محافظات جنوب الصعيد وشمال الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر؛ إذ تشهد هذه المناطق طقسا غائما مع نشاط للرياح.

وتنخفض درجات الحرارة اليوم في محافظات شمال الصعيد؛ إذ سجلت أقل درجة حرارة للصغرى في المنيا، وأسيوط بواقع 7 درجات.

وأوضحت الأرصاد، أن نشاط الرياح في السواحل الشمالية الشرقية والشرقية سيزداد؛ إذ سجلت سرعتها 60 كيلو متر في الساعة.