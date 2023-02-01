نائب محافظ البحيرة: مكتب الخدمات القنصلية يضم كوادر محترفة

افتتح قبل قليل الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والسفير إسماعيل خيرت مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، مكتب الخدمات القنصلية للمواطنين بالبحيرة، بعد إعادة تأهيله وتجهيزه.

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى الدور الكبير لوزارة الخارجية في توفير كافة الخدمات للمواطنين، سواء داخل أو خارج مصر، وتقديم كافة أشكال الدعم والتيسيرات لهم.

وذكرت بلبع أن المكتب يخدم أبناء المحافظات المجاورة للحصول على الخدمات القنصلية وإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصديق على المحررات والوثائق، وكذا الخدمات الخاصة بأبناء العاملين بالخارج وبعض الإجراءات المتعلقة بالحج والعمرة.

وأكدت نائب محافظ البحيرة أن مكتب تصديقات الخارجية بالبحيرة تم تنفيذه على أعلى مستوي فني وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضافت أنه يضم كوادر بشرية على درجة كبيرة من الحرفية، حيث تم اختيارهم بناءً على شروط وقواعد خاصة، وقد خضعوا لتدريب وتأهيل استمر لمدة 3 أشهر.

وتابعت أن المكتب سيقدم خدماته لأبناء محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة بقطاع شمال وغرب الدلتا، مضيفة أن خدمات مكتب التصديقات متنوعة، كما يشمل خدمات التوثيق التجاري والمدني وتوثيق شهادات التخرج والخبرة المهنية وشهادات الميلاد وغيرها، من الوثائق الرسمية أو الصادرة من جهات أجنبية.

وأشار السفير إسماعيل خيرت إلى أن وزارة الخارجية تولي اهتمامًا كبيرا بمكاتب التصديقات على مستوى محافظات الجمهورية، لما تقدمه من خدمات مهمة للمواطنين بالنظر لحجم وأعداد المواطنين المصريين المتواجدين بالخارج وارتباط تلك الخدمات بحياتهم المهنية والعملية.

وأشاد بقيام المحافظة بانتقاء عناصر مميزة تم تدريبهم على أعلى مستوى لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.