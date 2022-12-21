«القنصلية المصرية بالرياض» تطلق أول تطبيق إلكتروني للاستفسارات (فيديو)

أطلقت القنصلية المصرية العامة بالرياض، التطبيق الإلكتروني الأول للاستفسارات عن المعاملات للمواطنين، حيث جرى تدشين التطبيق مع المتخصصين، ليسهل على المواطنين تعاملاتهم والاستفسار عنها، وذلك في ظل مبادرات كثيرة لإنشاء صالة كبيرة بالقنصلية لتستوعب أعداد المواطنين الكبيرة التي تأتي لإنهاء تعاملاتهم.

القنصلية المصرية العامة بالرياض

ونشرت الصفحة الرسمية للقنصلية المصرية العامة بالرياض، عبر فيس بوك، منشورا تضمّن: «تهدى القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بالرياض أطيب تحياتها إلى أبناء الجالية المصرية الكرام، وتتشرف بأن ترفق فيديو تعريفي يوضح خطوات حجز موعد مسبق من تطبيق القنصلية الجديد، علما بأنه سيتم نشر فيديوهات تعريفية أخرى حول طريقة الاستفادة من الخدمات المختلفة المتاحة على التطبيق تباعا».

كما أتاحت القنصلية المصرية العامة بالرياض، إمكانية تحميل التطبيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط، وإتباع عدد من الخطواات التي أوضحها مقطع الفيديو المرفق بالمنشور.

خطوات الاستفادة من خدمات التطبيق الإلكتروني للقنصلية المصرية بالرياض

1- الدخول على متجر بلاي أو آب ستوى، والبحث بـ (القنصلية المصرية العامة بالرياض).

2- تابع خطوات التسجيل.

3- إدخال البيانات المطلوبة، وهي (الاسم بالكامل، رقم الإقامة، صورة الإقامة، رقم هاتفك السعودي المكون من 10 أرقام).

4- إدخال أي كلمة مرور مناسبة.

5- إدخال الكود المرسل إلى هاتفك عبر رسالة نصية.

6- اضغط على حجز موعد او اختيارها من القائمة.

7- تظهر لك رسالة: تم إنشاء الموعد بنجاح، يرجى الذهاب إلى القنصلية في الموعد المحدد لإتمام معاملتك.