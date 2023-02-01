الأمن يداهم مصانع الأعلاف الفاسدة في الدقهلية والقليوبية

الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى "القليوبية - الدقهلية".

أبرز المخالفات

وحسب بيان الداخلية، أسفرت جهودها فى مجال (حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والأسمدة والمخصبات الزراعية") بمحافظة الدقهلية عن ضبط (2 مخزن – مصنع – شركة "جميعهم بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (166 طن منتح نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية – 48 طن منتج نهائى لأعلاف حيوانية) بدون بيانات مجهولة المصدر .

وفى مجال (حماية البيئة "الصحة العامة") بمحافظة القليوبية أمكن ضبط (4 مصانع "بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (47,5 طن مواد خام ومنتج نهائى لمنظفات ومطهرات منزلية مغشوشة ومقلدة منسوب إنتاجها لشركات وهمية – "7,7 طن - 671000 عبوة" مواد خام ومنتج نهائى لحفاضات أطفال قطنية ومناديل ورقية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات إستثمارية ووهمية – "2 طن – 5000 زجاجة" مواد خام مجهولة المصدر ومنتج نهائى لزجاجات بلاستيكية تستخدم فى تعبئة السوائل بدون بيانات ومعدة للتداول) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.