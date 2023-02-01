سقوط أمطار غزيرة على مطروح.. والمحافظ يوجه برفع حالة الطوارئ

يستمر سقوط الأمطار على محافظة مطروح، منذ الصباح الباكر وحتى الآن، فيما أعلن اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم رفع درجة الاستعدادات والطوارئ؛ للتعامل مع موجة الطقس غير المستقر، مع المتابعة المستمرة على مدار الساعة لجهود مدن ومراكز المحافظة، بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي بالمحافظة في إزالة تراكمات المياه بالشوارع الداخلية بالمدن والطريق الدولي وكافة الاثار الناجم نتيجة سقوط الامطار الغزيرة التي شهدتها مدن ومراكز المحافظة.

مواجهة الأمطار الغزيرة بمطروح

وحول مواجهة حالة الطقس اليوم، قال محافظ مطروح، إنه جرى تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار أو سوء الأحوال الجوية، مشددًا على تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيًا، ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، والدفع بسيارات شفط المياه لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور والتيسير على المواطنين.

وأكد «شعيب»، استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية طبقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة على عدد من محافظات الجمهورية.

استعدادات مكثفة بأجهزة المحافظة

وأوضح محافظ مطروح، أن جميع قطاعات المحافظة على أعلى درجة من الاستعداد حتى انتهاء موجة الطقس السيئ وعودة الأمور لطبيعتها.