«الصحة» تحسم الجدل حول إمكانية تناول مرضى السكر الحلويات

حسمت وزارة الصحة والسكان، الجدل القائم حول تناول مرضى السكر للحلويات والسكريات، وذلك بعد استقبال الخط الساخن للوزارة مجموعة من التساؤلات المتعلقة بإمكانية تناول مرضى السكر الحلويات.

وقالت وزارة الصحة والسكان، في منشور رسمي لها، إن مرضى السكر، ليسوا ممنوعين تماما من تناول السكريات والحلويات، مشيرة الى أنه يمكن تناول السكريات والحلويات بشكل عام ولكن بكميات قليلة ومحدودة يحددها الطبيب المشرف علي الحالة.

لمرضى السكر.. تناول الحلويات بشرط

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بشكل مجاني وكذلك الكشف على مرضى السكر، موضحة أن المريض لا يتحمل أي أعباء مالية خلال رحلة العلاج والفحص وصرف الأدوية.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه للحفاظ على السيطرة على السكر في الجسم، لابد من التخلص الزائد للحد من خطورة الإصابة بداء السكري، وممارسة الرياضة لمدة تصل إلى نصف ساعة بشكل يومي، وتناول الدهون الصحية، وتناول أطعمة نباتية صحية.

مبادرة رئيس الجمهورية لكشف على مرضى السكر

وعن أماكن مبادرة رئيس الجمهورية لكشف عن الأمراض المزمنة ومن بينها الكشف على مرضى السكر، قالت الوزارة يمكن التوجه لأقرب وحدة صحية لمكان سكنك للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والعلاج، ويمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة 100 مليون صحة، وتطبيق «صحة مصر».

وطالبت وزارة الصحة والسكان، من أصحاب الأمراض المزمنة الذهاب والاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية، مطمئنة المواطنين أن العلاج والكشف مجاني ولا يوجد نقص في أي أدوية متعلقة بأي مرض، مشيرة الى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في توفير وتقديم خدمة طبية متكاملة للمواطن.