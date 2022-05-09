السكة الحديد: قطارات إضافية لرحلات العودة من إجازة عيد الفطر 2022

دفعت هيئة السكة الحديد بعدد كافٍ من القطارات لتسيير رحلات العودة، عقب إجازة عيد الفطر 2022، لخطوط الوجهين القبلي والبحري، وجميع العربات خضعت لأعمال التعقيم والتطهير من العاملين بالهيئة، للحد من انتشار فيروس كورونا، وللحفاظ على سلامة أرواح المسافرين من خلال السكة الحديد.

رحلات عيد الفطر مستمرة حتى 11 مايو

قال مصدر بالسكك الحديدية لـ«الوطن»، إن رحلات عودة قطارات عيد الفطر لعام 2022، مستمرة من يوم 26 أبريل حتى يوم 11 مايو الجاري، لاستيعاب جموع الركاب المسافرين من وإلى القاهرة، بعد قضاء إجازة العيد مع أسرهم، مؤكدًا أنه كان هناك حرص شديد من هيئة السكة الحديد بوزارة النقل والمواصلات، لتقديم كافة التسهيلات للركاب لاحتواء كثافة المواطنين المسافرين خلال أيام إجازة عيد الفطر 2022.

وتابع المصدر: «هيئة السكة الحديد حرصت على تعقيم وتطهير عربات القطارات، للحد من انتشار فيروس كورونا»، للوقاية من تفشي الوباء، والحفاظ على سلامة وأرواح الركاب، كما أن هناك دائمًا غرفا لمتابعة حركة سير القطارات لحظة بلحظة للتأكد من انتظام سير المنظومة بشكل سليم.

وكشف مصدر سابق لـ«الوطن» أن سكك حديد مصر قدمت تخفيضات على اسعار تذاكر القطارات لذوي الإعاقات البصرية والمرافق في حال وجودها، بقيمة تصل لـ 50% من ثمن التذكرة بالقطارات المكيفة المصرح عليها الحجز، والقطارات غير المكيفة.

جولة وزير النقل والمواصلات بمحطة رمسيس

وأجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، جولة تفقدية في بداية الأسبوع لمتابعة سير حركة القطارات بشكل منتظم، ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة مع انتهاء إجازة عيد الفطر 2022 وانتظام العمل بالمصالح الحكومية والقطاعات الخاصة، وأيضًا تفقد مكاتب حجز قطارات النوم، ووجه بضرورة زيادة عدد اللوحات الإرشادية الخاصة بالدخول والخروج لتسهيل انتقال المسافرين من وإلى الأرصفة.