ألاعيب جديدة لإخفاء الكاميرات في «بروفات اللبس».. كيف تكتشفها بسهولة؟

تظهر الاستفادة من التطور التكنولوجي في كل المجالات يوما بعد يوم، ويتضح أثرها دوما، وبشكل كبير في المجال الأمني، حيث توفير الحماية والأمان للمجتمعات، لكن على المستوي الشخصي، إذا لم ينتبه المرء لطريقة استخدامها، فقد تشكل خطرا على أسرار حياته الشخصية، بل وحياة من حوله.

وأوضح المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، أن المواطنين عليهم أن يكونوا أكثر حرصا، خلال التعامل مع أي شكل من أشكال التكنولوجيا، لأن الكشف عن أسرار الحياة الشخصية، قد يتم من خلال كاميرات متناهية الصغر، تسجل الصوت والصورة بشكل جيد، وتتواجد داخل قلم.

وأشار إلى أنها شكل الأقلام عادية ومنتشرة الاستخدام، إضافة إلى أن هناك شواحن، عبارة عن كاميرات تسجل صوت وصورة، كاشفًا أن هذه الأشياء أصبحت منتشرة جدًا، وكل ذلك يمكن استخدامه في كشف أسرار الحياة الشخصية.

كاميرات مراقبة متناهية الصغر

أضاف طارق، في حوار مع الإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «DMC»، أن الكاميرات الحديثة متناهية الصغر، تكون داخل أشياء صغيرة لا يتوقع الجمهور أن تكون داخلها كاميرا لتسجيل الصوت والصورة، مشيرًا إلى أن الكاميرا متناهية الصغر التي تسجل صوت وصورة، يمكن أن تكون مثبتة على مسمار.

تجربة لاكتشاف الكاميرات

أجرى خبير أمن المعلومات، تجربة عملية عن كيفية اكتشاف الكاميرات المخفية، من خلال إهداء دمية على شكل «طمطم» بمناسبة قرب بداية شهر رمضان المبارك لمقدمة البرنامج، غير أنه طلب منها الدمية مرة أخرى، ومرر الموبايل عليها، ليصدر صوتًا مرتفعًا أشبه بالصفارة، ويستخرج من الدمية كاميرا في غاية الصغر، تسجل الصوت والصورة.

طريقة كشف كاميرات المراقبة بالفنادق

أكد طارق، ضرورة أن يتوخى الأفراد الحذر عند دخول غرف الفنادق، من وجود جهاز التليفزيون مقابل السرير، إذ لا بد من فحص المسامير الموجودة، وملاحظة أي شئ غريب، إضافة إلى تحميل تطبيق على الموبايل، للكشف عن الكاميرات، مثل تطبيق «hcd METER» وهو تطبيق معتمد ومجاني.