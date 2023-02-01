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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 1-2-2023 عاطفيا ومهنيا

كتب:

رحاب عبد الراضى
12:01 ص | الأربعاء 01 فبراير 2023
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

يتميز مولود برج العذراء بالصبر الشديد الذي يستمر كثيرا خلال تعامله مع المواقف المختلفة، ويتحمل شخصيات من حوله من أهله والمقربين أو في العمل، ويعرف كيف يتعامل معهم، ولكنه إذا شعر بالأذى يكون بعيدا ولا يحب التعامل معهم أو الدخول في مهاترات وخلافات تعكر صفو مزاجه دون جدوى من الحديث أو التعامل معهم.

وفي السطور الآتية، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 1 فبراير، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

يتواجد القمر في وضع معاكس لك اليوم، لذا عليك أن تكون هادئا وتؤجل ما يجب عليك أن تقاومه للغد، ويجب عليك أن تنتبه لحقوقك أيضا، بحسب حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

لا تدع الصغائر تعكر صفو مزاجك وتؤرقك، وتسبب لك اشتباكات مع من تحب، بحسب نصائح خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

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بقلم رحاب عبد الراضى