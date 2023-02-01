حظك اليوم برج القوس الأربعاء 1-2-2023 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج القوس ببراءة الأطفال التي تغلب على تصرفاته وأقواله وأفعاله، فهو يفعل ما يحلو له في أي وقت وزمن، ويعرف عنه العفوية الشديدة، وكل ما يفكر به يتفوه به، وهو شخص يسعى لإسعاد نفسه بشتى الطرق ويحرص على عيش الحياة ببساطة وأقل الإمكانيات فهو يعرف طريق السعادة جيدا بأبسط الأشياء يعرف كيفية إمتاع نفسه ومن حوله.

وفي السطور الآتية، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 1 فبراير، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

يتواجد فينوس بمربع برجك اليوم، لذا حاول أن تكون مرنا وأن تتحكم في عصبيتك مهما تعرضت لضغوطات، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تكون حذرا وأن تقاوم رغبتك في التمرد على القيود، وكن هادئا في تصرفاتك وأفعالك، وحافظ على حقوقك، وفق نصيحة خبيرة الأبراج والفلك.