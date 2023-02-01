رفع تجمعات مياه أمطار الإسكندرية اليوم من جميع شوارع المحافظة «صور»

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات نوة الكرم، وما تبعها من أمطار الإسكندرية الغزيرة، حيث كثف رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية التواجد الميداني لمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بجميع شوارع الإسكندرية.

رفع تجمعات مياه الأمطار من أحياء الإسكندرية

وفي هذا الصدد، تابعت الأجهزة التنفيذية تداعيات طقس الإسكندرية اليوم، أولها متابعة اللواء محمد سحلول رئيس حي المنتزة أول، تمركزات سيارات الصرف الصحي وعمل محطات الصرف، حيث تم المرور علي الأنفاق والظهير الريفي بعزب الشامي وفرعون ومحسن وشارع النخل، ومصطفي كامل وأرض نوفل، وشارع الشهر العقاري، ونفق سيدى بشر، ونفق السادات 45، وعدد من الشوارع بنطاق الحي.

وتابع اللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب أعمال كسح وشفط تجمعات مياة الأمطار أمام كارفور العروبة ومتابعة حركة سير السيارات والسيولة المرورية، موجهًا كافة الإدارات المعنية بالمتابعة على مدار الساعة ورصد أي أماكن متضررة من تجمعات مياه الأمطار.

إزاحة أمطار الإسكندرية من الشوارع

وقامت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار على طول الكورنيش وعدد من الشوارع بنطاق الحي.

و تابع محارب هيلع رئيس حي العامرية ثان، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بعدد من المناطق والشوارع بنطاق الحي ، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وتابعت الدكتورة رباب مدني رئيس حي المنتزة ثان أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بمساكن ضباط طوسون، وشارع مصطفي كامل، وشارع 16 اسكوت، وشارع 25 المستشارين.

وتابعت هدى أبو كليلة رئيس حي العجمي أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار على مستوى الحي حيث تم متابعة كسح تجمعات مياه الأمطار بشارع البيطاش الرئيسي، ومدخل شارع الهانوفيل الرئيسي، وأمام تاكي بالييطاش، وعدد من الشوارع بنطاق الحي.

رفع الطوارئ في الإسكندرية

على الصعيد ذاته، شدد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارىء في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، موضحًا أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.