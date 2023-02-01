العثور على الكبسولة المشعة المفقودة في أستراليا بعد أيام من البحث

عثرت السلطات العسكرية في أستراليا على الكبسولة الإشعاعية، التي أثارت مخاوف شديدة عقب سقوطها قبل أيام من شاحنة في ولاية «أستراليا الغربية»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز عربية».

الكبسولة لا يتعدى حجمها 8 سنتيمترات

وفقدت الكبسولة الفضية، التي لا يتعدى حجمها الـ8 سنتيمترات منتصف يناير الماضي، وتستخدم في عمليات استخراج المعادن، فيما قال وزير خدمات الطوارئ في ولاية أستراليا الغربية، ستيفن داوسون، إنّه تم العثورعلى الكبسولة على بعد مترين من جانب الطريق، الذي يعتقد أنها فقدت فيه بين منطقة نيومان النائية وضواحي بيرث الشمالية، مضيفا أنّ عمليات البحث كانت شاقة، وجرت بمعدات المسح الإشعاعي، مشيرا إلى أنّه تم نقل الكبسولة إلى منشأة آمنة في بيرث.

مخاطر وقوع حروق وإصابات

وكانت السلطات الصحية في أستراليا الغربية، أصدرت في وقت سابق، عدة تحذيرات من مخاطر هذه الكبسولة الصغيرة، إذ أشارت إلى أن أي تعامل معها قد يتسبب في حروق أو إصابات، وأنها تحتوى على مادة مشعة يطلق عليها «سيزيوم 137».

وفي هذا الصدد، قال أندرو روبرتسون، مدير الخدمات الطبية في أستراليا الغربية حينها، إنّ القلق يتعلق باحتمال أن يلتقطها أحد دون إدراك كيفية التعامل معها.