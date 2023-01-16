أستراليا تلغي تأشيرة شاب إسباني وترفض دخوله بسبب الجبن واللحم

بات شاب إسباني عمره 20 سنة، أول شخص تلغي أستراليا تأشيرته بعد عدم الإعلان عن وجود لحوم وجبن في حقيبته في ظل تشديد قوانين الأمن البيولوجي في القارة.

وأصدرت وزارة الزراعة والمياه والبيئة الأسترالية، اليوم الإثنين، بيانا، توضح فيه أنه تم إلغاء تأشيرة سفر المسافر، مع توقيع غرامة 3300 دولار أسترالي (2300 دولار أمريكي) حيث حصل ضابط في بيرث على أكثر من كيلو جرام من لحم خنزير وجبن في حقيبة المسافر.

تعليق وزارة الرزاعة الأسترالية

وعلق وزير الزراعة الأسترالي، موري وات: «أتمنى أن يندم هذا الرجل على أفعاله التي تعد انتهاكا صارخا لقوانين الأمن البيولوجي الأسترالية، ويمكن أن يعرض الصناعات الزراعية في أستراليا للخطر، والدولة تحاول بهذه الصرامة إبعاد أمراض عديدة مثل الحمى القلاعية».

تشديد المراقبة في أستراليا

جاءت هذه الواقعة بعد إعلان الحكومة الأسترالية في أكتوبر الماضي عن عقوبات صارمة في حقوق المسافرين الذين لا يعلنون عن الأغراض التي يحملونها والتي قد تؤثر على البيئة في أستراليا.

حظر التأشيرة لمدة 3 سنوات

وقالت الوزارة في بيان إن الضباط وجدوا 275 جرامًا من لحم الخنزير غير التجاري و665 جرامًا من لحم الخنزير التجاري ونحو 300 جرام من جبن الماعز، والتي لم يتم الإعلان عنها، مشيرة إلى أن المسافرين الذين ألغيت تأشيراتهم يتم إبعادهم من أستراليا في أقرب رحلة متاحة ويمكن أن يواجهوا فترة استبعاد لمدة ثلاث سنوات قبل أن يتمكنوا من إعادة تقديم طلب للحصول على تأشيرة مرة أخرى.