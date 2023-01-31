إخماد 3 حرائق في أماكن متفرقة بالمنيا دون إصابات بشرية

أخمدت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا، 3 حرائق في منزل وحظيرتي ماشية، دون إصابات بشرية، ورجحت التحريات الأولية نشوب تلك الحرائق بسبب حدوث ماس كهربائي.

حريق داخل حظيرتي ماشية

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريقين بحظيرتي ماشية متجاورتين ملك كلا من خلف معز خلف، وشقيقه وائل، بقرية دير عطية التابعة للوحدة المحلية ببني أحمد الغربية، في مركز المنيا.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم إخماد الحريقين والسيطرة عليهما ومنع امتدادهما للمنازل المجاورة، حيث رجحت التحريات الأولية نشوبهما بسب حدوث ماس كهربائي دون إصابات بشرية أو خسائر مادية، وتم إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة.

إخماد حريق في منزل بالمنيا

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بنشوب حريق في منزل عبد الرحيم إدريس، بشارع نافع المتفرع من السبكي بحي جنوب مدينة المنيا، وتم إخماده والسيطرة عليه، دون إصابات بشرية، حيث أسفر الحريق عن احتراق بعض أثاث المنزل، ورجحت التحريات الأولية نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.