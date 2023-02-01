سعر كرتونة البيض للمستهلك اليوم.. اعرف الأبيض والبلدي بكام

يهتم الكثير من محبي تناول البيض بمتابعة أسعاره بشكل يومي، وخصوصا ربات البيوت اللاتي يستخدمنه في وصفات إعداد الوجبات الغذائية، فضلا عن أنه مصدر مهم للحصول على الكالسيوم، ويساعد الأطفال على نمو عظامهم.

وتحرص بوابة «الوطن» على مدار 24 ساعة على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء الموافق 1 فبراير، والتي جاءت كالتالي:

سعر كرتونة البيض اليوم

- وصل سعر كرتونة البيض اليوم، التي تضم 30 بيضة في المزرعة بنحو 80 جنيها.

- وبلغ سعر طبق البيض الأحمر الذي يحتوي على 30 بيضة داخل منافذ وزارة الزراعة، نحو 85 جنيها.

- فيما تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض أيضا داخل منافذ وزارة الزراعة التي تحتوي على 30 بيضة، بين 75 إلى 80 جنيها.

- وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 78 جنيها، ليصل للمستهلك بـ 85 جنيها.

- ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض في المحلات، إلى قيمة تتراوح ما بين 90 و95 جنيها.

أسعار مشتقات الفراخ البيضاء اليوم

- تراوح سعر كيلو الواحد من سعر الدبابيس بين 66 و70 جنيهًا.

- تراوح سعر الفرخة في السوق المصرية اليوم بين 95 و120 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الأوراك المخلية بين 76 و83 جنيهًا.

- كيلو الكبد والقوانص اليوم نحو 55 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو من البانيه اليوم بين 150 و160 جنيهًا.

- الشيش طاووق اليوم ليتراوح بين 150 و160 جنيهًا.