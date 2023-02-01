عاجل.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القاهرة برقم الجلوس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس، الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، بعد اعتمادها رسميا من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية» للعام الدراسي 2022-2023 بنسبة نجاح 77.7%.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عبر موقعها الرسمي، أنّه يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس، من خلال الاتصال الآن على رقم 09000100 من أي خط أرضي أو رقم 5757 من أي محمول.

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنّه يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، الآن من المتحدث الآلي على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، كما يلي.

- الدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة من هذا الرابط.

- الضغط على نتيجة الفصل الدراسي الأول.

- الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

- الضغط على المتحدث الآلي من الموقع الإلكتروني وإدخال البيانات التالية «الضغط على زر الحصول على كود فوري للاستعلام عن النتيجة، وبعد إتمام عملية الدفع يتم الضغط على زر استلام النتيجة، واختيار المرحلة (نتيجة الصف الثالث الإعدادي)، وتظهر النتيجة».