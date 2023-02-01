كواليس دهس سيدة أثناء عبورها الطريق بالقاهرة.. قانوني يوضح العقوبة

تجري جهات التحقيق بالقاهرة تحقيقاتها مع المتهم في واقعة مصرع سيدة دهسا سيارة مسرعة بأحد شوارع منطقة التجمع الأول، وأمرت جهات التحقيق بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة فى محيط مكان الحادث للوقوف على ملابسات الحادث، والاستماع إلى أقوال شاهد العيان حول الحادث.

كواليس لحظة دهس المسنة

وعن كواليس ذلك الحادث الذي وقع في منطقة التجمع الأول بالقاهرة، حيث كانت تقف سيدة مسنة على جانب الطريق لمحاولة العبور، وفي اللحظة التي قررت فيها عبور الطريق إلى الجانب الآخر، وأثناء عبورها دهستها سيارة كانت تسير بسرعة كبيرة لتسقط السيدة على الفور غارقًة في دمائها، وتجمع حولها الأهالي وسط صرخات لإنقاذها، لكنها توفيت فى الحال متأثرة بإصابتها «نزيف فى المخ وكسور».

كاميرات رصدت الحادث

وعند فحص رجال الشرطة للبلاغ وتفريغ كاميرات المراقبة تمكنوا من التوصل إلى السائق وتبين أنه قائد سيارة نصف نقل ومقيم فى محافظة الفيوم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة، كما اعترف السائق بارتكابه للواقعة.

شهود عيان

وتبين من خلال مناقشة رجال الشرطة لأقوال أحد شهود العيان حول الواقعة أن السيدة كانت تحاول عبور الطريق فاصطدمت بها السيارة ولاذ قائد السيارة بالفرار، وقام رجال الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما انتقلت جهات التحقيق وناظرت جثمان المتوفية وأمرت بنقلها إلى مشرحة المستشفى.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن العقوبة القانونية فى جريمة القتل الخطأ، أوضح أشرف ناجي المحامى في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 238 من قانون العقوبات نصت على «كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».