تأجيل قضية دهس لاعب التايكوندو بالغردقة إلى 5 فبراير المقبل

قررت محكمة البحر الأحمر في جلستها اليوم، برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف، تأجيل قضية مقتل اللاعب إبراهيم أحمد عبد الجليل لاعب الغردقة للتايكوندو، إلى جلسة 5 فبراير المقبل للاطلاع.

تفاصيل واقعة مصرع لاعب الغردقة

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث المديرية، يفيد بمصرع اللاعب إبراهيم أحمد عبدالجليل، البالغ من العمر 11 عامًا، لاعب المشروع القومي للموهوبين، البطل الأوليمبي في لعبة التايكوندو بالغردقة أمام الصالة المغطاة بشارع الحجاز بالغردقة، نتيجة صدمة سيارة ملاكي مسرعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالغردقة، من إلقاء القبض على المتهمة، وتبين أنها سيدة تقود السيارة بسرعة زائدة، وتبين من التحقيقات الأولية أن المجني عليه غادر الصالة بعد انتهاء التدريب، وأثناء عبوره شارع الحجاز صدمته سيارة ملاكي، وتم إلقاء القبض على المتهمة في الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة وإحالة القضية إلى المحكمة.

ولفت أحمد عبد الجليل، والد اللاعب المتوفى إبراهيم، إلى أنه مستمر في ممارسة حقه القانوني، من أجل معاقبة القاتل، بتطبيق أقصى العقوبات، مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن» أنه يثق في قضاء مصر العادل.