كاميرات المراقبة تكشف المتهمة بإلقاء جثة رضيع في سلة قمامة بالقطامية

خلال أقل من 24 ساعة تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إلقاء القبض على فتاة تدعى «رانيا إ م»، في العقد الثالث من العمر، لاتهامها بإلقاء جثة طفل حديث الولادة في صندوق قمامة بدائرة قسم شرطة القطامية، وبالعرض على جهات التحقيق قررت عرضها على الطب الشرعي لأخذ عينات دموية لإجراء تحليل البصمة الوراثية لمطابقتها بالبصمة الخاصة بالطفل المتوفى، واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة القطامية بلاغا من عامل نظافة يفيد بالعثور على جثة طفل حديث الولادة في أحد صناديق جمع القمامة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفل ذكر حديث الولادة، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح لبيان سبب الوفاة، وطلبت النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية للطفل المتوفى، وطلبت النيابة العامة من المباحث كشف هوية المتهمة بإلقاء جثة الطفل وضبطها.

ضبط المتهمة

وعلى الفور قام فريق بحث بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العثور على جثة الطفل وتبين قيام فتاة بإلقاء الجثة في صندوق القمامة، ومن خلال التقنيات الحديثة تم تحديد مكان المتهمة والقبض عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.