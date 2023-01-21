ضبط سائق «تروسيكل» دهس ربة منزل في حلوان

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة، بحدوث مصادمة ووفاة سيدة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان، صدمها قائد مركبة «تروسيكل» ولاذ بالفرار، ما أدى إلى إصابتها بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، ونتج عن ذلك وفاتها.

تحديد المركبة المستخدمة في الحادث

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد مركبة «التروسيكل» المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، ويستقلها شخصان صاحب مخزن وعامل بذات المخزن، ومقيمان بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة «التروسيكل» المشار إليها.

اعتراف المتهم بالحادث

وبمواجهتهما اعترف الأول بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقر بهروبه من محل الحادث خشية ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.