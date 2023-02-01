جامعة الطفل بسوهاج تستأنف فعالياتها بمحاضرة عن علم المصريات

بدأت جامعة الطفل بجامعة سوهاج أولى محاضرات البرنامج الدراسي لطلاب المرحلة الخامسة «المستوى الثاني» للعام الدراسي 2022-2023، عن «علم المصريات والحضارة المصرية القديمة»، والتي ألقاها الدكتور عماد الصوينع أستاذ الآثار المصرية القديمة بكلية الآثار، وذلك بالقاعة الزجاجية بالمقر القديم للجامعة.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بطلاب جامعة الطفل، التي تتيح للأطفال إمكانية التفكير العلمي والنقدي والإبداعي من خلال تدريبهم في المجتمع الجامعي، إلى جانب دورها المهم في صقل مهارات الطلاب العلمية والثقافية، وتنمية قدراتهم الذهنية.

المحاضرة تضمنت العديد من المحاور

وأوضح الدكتور محمد حشمت، منسق جامعة الطفل، أن المحاضرة تضمنت العديد من المحاور ومنها إطلاع الطلاب علي الحضارة المصرية القديمة، ومدي تقدم المصريين القدماء في كافة العلوم والفنون، والتأكيد على أن ما تركوه من آثار هو شاهد ودليل على تقدمهم، كما شملت المحاضرة أيضاً التعريف بأسباب اهتمام المصريين القدماء ببناء المقابر، وتطور شكل المقبرة على مر عصور الحضارة المصرية.

التعريف بعدد الأهرامات وأشهرها

ومن جانبه أضاف الدكتور عماد الصونيع، أن المحاضرة تناولت التعريف بعدد الأهرامات وأشهرها وتخطيطها من الداخل، كما تناولت جزءا عمليا قام خلاله الطلاب بعمل مجسمات الهرم الأكبر، ورسم التخطيط الداخلي للهرم، كما شملت المحاضرة التعريف بمبادئ اللغة المصرية وخطوطها الأربعة (الهيروغليفية والهيراطيقية والديموطيقية والقبطية)، وبعض الكلمات المصرية القديمة التي ما زلنا نرددها حتى الآن.