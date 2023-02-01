طريقة التقديم على 2975 وظيفة من «القوى العاملة».. رواتب تبدأ من 2700 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها، عن توافر 2975 فرصة عمل في 13 محافظة، حيث تلقت الوزارة طلبات من 85 شركة قطاع خاص لشغل وظائف بها، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

يمكن التقديم على وظائف وزارة القوى العاملة خلال شهر فبراير الجاري، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظائف وزارة القوى العاملة

يمكن التقديم على وظائف وزارة القوى العاملة عن طريق التوجه إلى مقر الوزارة الكائن بـ3 شارع يوسف عباس في مدينة نصر، أو يمكن تقديم الأوراق إلى المديريات التابعة للوزارة أو مكاتب العمل التابعة للمديريات أو الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

وتتوافر فرص العمل التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة القوى العاملة في 13 محافظة، هي:

القاهرة

الجيزة

بورسعيد

أسيوط

الإسكندرية

الغربية، والمنوفية

القليوبية والشرقية

الإسماعيلية وسوهاج

الدقهلية

الوادي الجديد

وتطلب الوظائف شغل العديد من التخصصات وهي:

مهندسين تخطيط ونسيج

مهندسين كهرباء

محاسبين

تخصصات وظائف وزارة القوى العاملة

مندوبين مبيعات، وشؤون عاملين ، ومشرفين جودة وعمال إنتاج

صيدلي

وكول سنتر منسقين ميدانيين

ومدرسين وممرضين

فنيين وسائقين

وعمال نظافة وتخصصات أخرى.

وتشمل تلك الوظائف ذوي الهمم نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، على مهن أخصائي تمويل، ومشرفين، وموظفين استقبال، وإداريين، وعمال، ودليفري، برواتب مجزية.