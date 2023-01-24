وظائف وزارة القوى العاملة 2023 في عدد من المحافظات.. تخصصات مختلفة

أعلنت وزارة القوى العاملة، توفير عددٍ من الوظائف الشاغرة في عددٍ من المحافظات بتخصصات مختلفة كأول إعلان لتوفير وظائف في العام الجديد 2023، حيث خاطبت العديد من الشركات الوزارة للإعلان عن فرص عمل بداخلها.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز وظائف وزارة القوي العاملة 2023، وفقًا لما أعلنته الوزار، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظائف وزارة القوي العاملة 2023

وجاءت وظائف وزارة القوى العاملة 2023 كما يلي وفق المعلن عنه.

أعلنت الوزارة عن نشرة التوظيف نصف الشهرية، بلغت 3149 وظيفة طلبت شغلها 82 شركة خاصة في 15 محافظة هي:

- المنوفية

- الجيزة

- بورسعيد

-أسيوط

- الإسكندرية

- الغربية

- القليوبية

- القاهرة

- الشرقية

- الإسماعيلية

- سوهاج

- قنا

- البحر الأحمر

- جنوب سيناء

- أسوان

التخصصات المطلوبة

مهندسو ميكانيكا

مهندسو إنتاج

مهندسو برمجة

مهندسو تحسين منتجات

محاسبون

مدرسو حاسب آلي

مدرسو موسيقى

رسام فني

أخصائي موارد بشرية

عمال إنتاج

مشرفو مواقع

مندوبو مبيعات

التخصصات الفندقية

مهن التفصيل والخياطة

أفراد أمن

فنيون

سائقون

عمال نظافة

كما أعلنت وزارة القوى العاملة، عن 1223 فرصة عمل خالية بمنشآت القطاع الخاص، منها وظائف لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا.

أماكن الوظائف المطلوبة

القاهرة

الجيزة

بورسعيد

أسيوط

الإسكندرية

الغربية

التخصصات المطلوبة

أخصائي تمويل

معلمين

خدمة عملاء

مسؤول ائتمان

منسقة ميدانية

ملاحظ كهرباء

ملاحظ حراريات

مشرفين إنتاج

أفراد أمن

مشرفو مواقع

مشرفو استقبال

مندوبو توزيع

عمال مخازن وإنتاج

عمال نظافة.