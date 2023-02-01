تراجع أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات.. السمن البلدي يبدأ من 132 جنيها

شهدت أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات تراجعًا، وفقا لحركة البيع والشراء داخل الأسواق الحرة والمتاجر المنتشرة في شتى ربوع محافظات مصر.

أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات

وكشف الدكتور عبدالرازق الفقي، عضو لجنة سلامة الألبان للرقابة على منتجات الألبان بالطب البيطري، ورئيس قسم الإنتاج الحيواني والسمكي بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات شهدت تراجعًا بما يصب بالنفع على المستهلكين خلال عمليات الشراء، حيث سجلت أسعارها التالي:

- سعر كيلو اللبن الجاموسى الطازج يتراوح بين 16و 18 جنيها.

- استقر سعر كيلو اللبن البقري الطازج بـ11 حتى 14 جنيها.

- وسجل سعر كيلو السمن البلدي الجاموسي الفلاحي 160 حتى 165 جنيها، وسط تراجع بواقع جنيهين لكل كيلو.

- سعر كيلو السمن البلدي البقري الفلاحي 132 حتى 135 جنيها، وسط تراجع بلغ ثلاثة جنيهات لكل كيلو.

- كما سجل سعر كيلو الجبن البيضاء الفلاحي الطرية 63 حتى 67 جنيهًا.

- سعر كيلو الجبنة القديمة بين 55 حتى 62 جنيهًا.

- استقر سعر كيلو «المش» عند 35 جنيهًا.

- سعر كيلو «المورتة» الفلاحي بـ45 جنيهًا.

أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات والمعروض

وأشار «عبدالرازق»، إلى أن أسعار الألبان والجبن شهدت حركة واسعة من خلال حركة «البيع والشراء»، في الأسواق الحرة والمتاجر في الوجهين البحري والقبلي، لافتا إلى أن الثروة الحيوانية تنتج نحو 39 مليون كيلو ألبان يوميًا في شتي محافظات الجمهورية.