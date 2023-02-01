محافظ الإسكندرية: زرعنا 46 ألف شجرة في عدد من الأحياء 

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه جرى توجيه الإدارة العامة للحدائق المركزية، بقيادة اللواء أشرف بدران، بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة، بالإضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية، ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

وقال «الشريف» إنه جرى زراعة 46 ألف و356 شجرة مثمرة وغير مثمرة في نطاق الأحياء، مشيرا إلى أنه في الأسبوع الـ24 من بداية المبادرة جرى زراعة 660 شجرة بنطاق عدد من الأحياء، وعلى الطرق والمحاور المرورية؛ إذ تم التشديد على إدارة الحدائق العامة بالتنسيق مع جميع الأحياء لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع الأحياء للحد من التلوث البيئي، ولتكون متنفس طبيعي للمواطنين.

زراعة 3500 متر نخيل في العجمي

وأوضح المحافظ، أنه بناء على توفر مساحات يمكن زراعتها بنطاق بعض الأحياء، وذلك تلبية لرغبات المواطنين بزيادة زراعة الأشجار المثمرة وغير المثمرة وزيادة المساحات الخضراء بنطاق الأحياء، جرى زراعة 3500 متر نجيل بنطاق حي العجمي ووسط، و343 نخلة بردتشارديا، بالإضافة إلى 571 من الشجيرات مختلفة الأنواع بنطاق حي العجمي.

زراعة 73 نوعا من الشجيرات في بشاير الخير

وأضاف اللواء محمد الشريف، أنه جرى زراعة 73 من مختلف أنواع الشجيرات ببشاير الخير في نطاق حى غرب، و16 شجرة فيكس في نطاق حي أول المنتزه.

ووفق بيان محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أتى ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «100 مليون شجرة».