«الأقصر» تتسلم 120 ألف شتلة متنوعة تنفيذا للمبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»

أعلن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، تسلم المحافظة 120 ألف شجرة متنوعة، تمهيدا لزراعتها تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة، والتي يمثل فيها البعد البيئي محورا أساسيا من خلال تطبيق نظم الاستدامة البيئية.

بدء الزراعة في المواعيد المناسبة لكل صنف

وأوضح الدكتور ياسر الصاوي، مدير الإدارة العامة للحدائق والبساتين بمحافظة الأقصر، أنّه جرى تسلم الأشجار وحفظها بمشاتل المحافظة المخصصة لذلك الغرض، تمهيدا لبدء زراعتها في المواعيد المناسبة لكل صنف.

مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء

وترتكز مبادرة 100 مليون شجرة على مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

توجيهات رئاسية

ويأتي ذلك في ضوء التكليفات الرئاسية لتنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة، وفي إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربي.

يذكر أنّ محافظة الأقصر شهدت تنفيذ عدة مبادرات على المستوى الشعبي والمحلي، لزراعة الأشجار في الشوارع والطرقات، وتزويد المساحات الخضراء في المدن والمراكز والقرى.